Украинцы могут получить помощь на услуги ЖКХ на полгода: как оформить

Компенсация расходов назначается на шесть месяцев, затем она автоматически продлевается еще на шесть месяцев.

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В 2025 году украинцы смогут подать заявку на государственную помощь для компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги. В рамках этой программы предусмотрена ежемесячная выплата в размере 450 грн на протяжении полугода. Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), деньги можно получить через программу "Прихисток". Она предполагает помощь в оплате коммунальных услуг для тех, кто бесплатно разместил у себя внутренних переселенцев (ВПЛ).

"Компенсация расходов назначается на шесть месяцев, затем она автоматически продлевается еще на шесть месяцев (после проведения проверки права на ее назначение). Размер компенсации — 450 грн в месяц за размещение одного человека", — сообщают в фонде.

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что вопросами назначения и выплаты компенсаций за коммунальные услуги и временное проживание переселенцев занимаются их специалисты. Списки граждан, имеющих право на компенсации, уже переданы в ПФУ. Тем, кто ранее получал такую помощь, компенсация будет предоставлена автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений. Владельцам жилья, которые хотят впервые участвовать в программе "Прихисток", следует обратиться в Пенсионный фонд. Заявку можно подать как онлайн, так и офлайн.

Для этого владелец жилья совместно с представителем семьи переселенцев должны подать заявление установленной формы.

Существуют случаи, когда в компенсации может быть отказано:

если владелец жилья и перемещенные лица имеют родственные связи;

переселенец более месяца не проживает в доме, по адресу которого ранее назначили помощь;

перемещенное лицо находится за границей более 30 календарных дней подряд на день проведения проверки;

переселенец в течение трех месяцев до обращения приобрел, получил бесплатно или на льготных условиях жилье;

имеет жилье на безопасной территории с площадью, превышающей 13,6 кв. м на одного человека в семье.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.