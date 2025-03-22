В Украине новые правила начисления субсидий: о чем важно помнить

Из-за долгов украинцы могут потерять государственную помощь на коммуналку.

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С 2025 года в Украине изменится методика расчета среднемесячного совокупного дохода семьи, который используется при назначении всех видов государственной социальной помощи. Соответствующее постановление было утверждено Кабинетом министров.Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Правительство утвердило перечень расходов, которые будут учитываться или не учитываться при назначении жилищной субсидии, в частности:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

То есть, в 2025 году украинцы, которые планируют оформлять жилищные субсидии, должны знать, что:

в среднемесячный совокупный доход семьи больше не будет учитываться назначенная субсидия на аренду жилья. Этот вид помощи с конца января предоставляют ВПЛ;

относятся к среднемесячному совокупному доходу семьи полученные алименты.

Также при назначении жилищной субсидии денежное обеспечение военнослужащих будет учитываться за вычетом уплаченного военного сбора. Назначенная государственная помощь может быть отменена в случаях, если:

задолженность за коммуналку превысила 680 грн;

задолженность будет существовать более трех месяцев.

Но долги — не единственная причина, по которой украинцы могут потерять жилищную субсидию. Льготу также отменят, если:

умрет основной заявитель, на которого была оформлена помощь;

во время проверки выяснится, что члены домохозяйства зарабатывают больше, чем указали в декларации;

получатель субсидии сменил место жительства, ведь помощь закреплена за конкретным адресом.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.