В Україні нові правила нарахування субсидій: про що важливо пам'ятати

Через борги українці можуть втратити державну допомогу на комуналку.

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Із 2025 року в Україні зміниться методика розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї, який використовується під час призначення всіх видів державної соціальної допомоги. Відповідну постанову було затверджено Кабінетом міністрів. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Уряд затвердив перелік витрат, які враховуватимуться або не враховуватимуться під час призначення житлової субсидії, зокрема:

оплату житлово-комунальних послуг;

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Тобто, у 2025 році українці, які планують оформляти житлові субсидії, мають знати, що:

до середньомісячного сукупного доходу сім'ї більше не враховуватиметься призначена субсидія на оренду житла. Цей вид допомоги з кінця січня надають ВПО;

чи відносяться до середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримані аліменти.

Також під час призначення житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховуватиметься за вирахуванням сплаченого військового збору. Призначена державна допомога може бути скасована у випадках, якщо:

заборгованість за комуналку перевищила 680 грн;

заборгованість існуватиме понад три місяці.

Але борги — не єдина причина, через яку українці можуть втратити житлову субсидію. Пільгу також скасують, якщо:

помре основний заявник, на якого було оформлено допомогу;

під час перевірки з'ясується, що члени домогосподарства заробляють більше, ніж вказали в декларації;

одержувач субсидії змінив місце проживання, адже допомога закріплена за конкретною адресою.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.