Деяким українцям уріжуть допомогу на комуналку: хто в списку

Якщо у людини є заборгованість з оплати комунальних послуг, субсидія може бути зупинена.

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Уже зовсім скоро розмір допомоги українцям на оплату житлово-комунальних послуг скоротиться. Із чим це пов'язано та коли очікувати змін — читайте далі. Після завершення опалювального сезону, який закінчиться 30 квітня, підтримка в оплаті комунальних послуг стане меншою. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Субсидії на неопалювальний період надаються з 1 травня до 1 вересня. Їх призначають у разі, якщо витрати на житлово-комунальні послуги, не перевищуючи встановлених соціальних норм, виявляються вищими за обов'язковий платіж, який визначається індивідуально для кожного домогосподарства.

При цьому:

субсидії нараховуються окремо для опалювального (з 1 жовтня до 30 квітня) і неопалювального періодів (з 1 травня до 30 вересня);

для визначення допомоги на літній сезон враховуються пенсійні виплати за березень поточного року.

Під час розрахунку суми субсидії враховуються доходи за третій і четвертий квартали 2024 року, а також пенсія, нарахована за березень поточного року. У разі наявності заборгованості субсидія може бути призначена тільки після її реструктуризації або повного погашення за зверненням одержувача.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.