Житлова субсидія в Україні: на які послуги та як її можна отримати

Для надання субсидії необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати необхідні документи.

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Українці, які не мають коштів, щоб оплачувати комунальні послуги, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Житлова субсидія являє собою безповоротну адресну державну соціальну допомогу, що надається вразливим категоріям громадян, які потребують підтримки під час оплати житлово-комунальних послуг. Вона призначена для мешканців домогосподарств, які проживають у житлових приміщеннях (будинках), і призначається на певні види послуг:

абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються в багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами;

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами;

купівля скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

На отримання житлової субсидії мають право громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території України і проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Список необхідних документів для призначення житлової субсидії:

заява про призначення житлової субсидії;

право на доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;

договір найму (оренди) житла (за наявності);

копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);

довідка про доходи (якщо в декларації вказані певні доходи, проте інформація про них відсутня в ПФУ та ДФС);

довідка внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо субсидія призначається за фактичним місцем проживання);

інші документи, передбачені чинним законодавством, за потреби.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.