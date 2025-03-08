Жилищная субсидия в Украине: на какие услуги и как ее можно получить

Для предоставления субсидии необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить необходимые документы.

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Украинцы, у которых нет средств, чтобы оплачивать коммунальные услуги, могут обратиться за назначением жилищной субсидии. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Жилищная субсидия представляет собой безвозвратную адресную государственную социальную помощь, предоставляемую уязвимым категориям граждан, которые нуждаются в поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг. Она предназначена для жителей домохозяйств, проживающих в жилых помещениях (домах), и назначается на определенные виды услуг:

абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, оказываемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам;

управление многоквартирным домом;

снабжение и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, обращение с бытовыми отходами;

покупка сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

На получение жилищной субсидии имеют право граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся на территории Украины и проживают в жилых помещениях (домах).

Список необходимых документов для назначения жилищной субсидии:

заявление о назначении жилищной субсидии;

право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

справка внутренне перемещенного лица (в случае если субсидия назначается по фактическому месту жительства);

другие документы, предусмотренные действующим законодательством, по необходимости.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.