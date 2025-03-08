Жилищная субсидия в Украине: на какие услуги и как ее можно получить
Для предоставления субсидии необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить необходимые документы.
Украинцы, у которых нет средств, чтобы оплачивать коммунальные услуги, могут обратиться за назначением жилищной субсидии. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Жилищная субсидия представляет собой безвозвратную адресную государственную социальную помощь, предоставляемую уязвимым категориям граждан, которые нуждаются в поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг. Она предназначена для жителей домохозяйств, проживающих в жилых помещениях (домах), и назначается на определенные виды услуг:
- абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, оказываемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам;
- управление многоквартирным домом;
- снабжение и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, обращение с бытовыми отходами;
- покупка сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
На получение жилищной субсидии имеют право граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся на территории Украины и проживают в жилых помещениях (домах).
Список необходимых документов для назначения жилищной субсидии:
- заявление о назначении жилищной субсидии;
- право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;
- договор найма (аренды) жилья (при наличии);
- копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
- справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);
- справка внутренне перемещенного лица (в случае если субсидия назначается по фактическому месту жительства);
- другие документы, предусмотренные действующим законодательством, по необходимости.
Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.