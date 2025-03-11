Некоторым украинцам урежут помощь на коммуналку: кто в списке
Если у человека есть задолженность по оплате коммунальных услуг, субсидия может быть остановлена.
Уже совсем скоро размер помощи украинцам на оплату жилищно-коммунальных услуг сократится. С чем это связано и когда ожидать изменений — читайте далее. После завершения отопительного сезона, который закончится 30 апреля, поддержка в оплате коммунальных услуг станет меньше. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Субсидии на неотапливаемый период предоставляются с 1 мая по 1 сентября. Они назначаются в случае, если расходы на жилищно-коммунальные услуги, не превышая установленных социальных норм, оказываются выше обязательного платежа, который определяется индивидуально для каждого домохозяйства.
При этом:
- субсидии начисляются отдельно для отопительного (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемого периодов (с 1 мая по 30 сентября);
- для определения помощи на летний сезон учитываются пенсионные выплаты за март текущего года.
При расчете суммы субсидии учитываются доходы за третий и четвертый кварталы 2024 года, а также пенсия, начисленная за март текущего года. В случае наличия задолженности субсидия может быть назначена только после ее реструктуризации или полного погашения по обращению получателя.
Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.