Пенсії після індексацій можуть стати меншими: у чому причина

Для працюючих пенсіонерів виплата визначається на основі застарілого показника прожиткового мінімуму.

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Після перерахунку виплати можуть як збільшитися, так і зменшитися. Під час перерахунку пенсій для пенсіонерів, які працюють, враховуються не тільки додатковий стаж, а й заробітна плата. Якщо за останні роки пенсіонер отримував менший дохід, ніж раніше, це може знизити коефіцієнт зарплати, що, своєю чергою, призведе до незначного зменшення пенсії. Про це повідомив експерт Сергій Коробкін у коментарі виданню "24 Канал".

Важливо враховувати, що для працюючих пенсіонерів пенсія визначається на основі застарілого показника прожиткового мінімуму. Доплата за стаж буде перерахована з урахуванням актуального показника тільки після звільнення.

Пенсіонери можуть оптимізувати свої пенсійні виплати, виключивши з розрахунку періоди з найнижчою зарплатою. Це можливо для періодів, що не перевищують 10% від загального стажу. Додатково можна вилучити невигідні місяці, наприклад, за часів пандемії або воєнного стану.

Водночас для розрахунку пенсії має залишитися не менше 60 місяців страхового стажу.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.