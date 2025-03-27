Пенсии после индексаций могут стать меньше: в чем причина

Для работающих пенсионеров выплата определяется на основе устаревшего показателя прожиточного минимума.

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После перерасчета выплаты могут как увеличиться, так и уменьшиться. При пересчете пенсий для работающих пенсионеров учитываются не только дополнительный стаж, но и заработная плата. Если за последние годы пенсионер получал меньший доход, чем раньше, это может снизить коэффициент зарплаты, что, в свою очередь, приведет к незначительному уменьшению пенсии. Об этом сообщил эксперт Сергей Коробкин в комментарии изданию "24 Канал".

Важно учитывать, что для работающих пенсионеров пенсия определяется на основе устаревшего показателя прожиточного минимума. Доплата за стаж будет пересчитана с учетом актуального показателя только после увольнения.

Пенсионеры могут оптимизировать свои пенсионные выплаты, исключив из расчета периоды с самой низкой зарплатой. Это возможно для периодов, не превышающих 10% от общего стажа. Дополнительно можно изъять невыгодные месяцы, например, во времена пандемии или военного положения.

В то же время для расчета пенсии должно остаться не менее 60 месяцев страхового стажа.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.