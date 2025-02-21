В Украине изменился размер стажа, необходимого для выхода на пенсию: что известно

Ежегодно страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту, увеличивается на один год.

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В Украине пенсионный возраст и право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного лицом соответствующего страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет. Каждый год страховой стаж, дающий право выхода на пенсию по возрасту, увеличивается на год. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Полтавской области.

С 1 января по 31 декабря 2025 года право выйти на пенсию в 60 лет получат граждане, имеющие страховой стаж не менее 32 лет. Те, чей стаж составляет от 22 до 32 лет, смогут выйти на пенсию в 63 года. А граждане со стажем от 15 до 22 лет смогут оформить пенсию в 65 лет.

Если к 65 годам минимальный страховой стаж не набран, пенсия по возрасту не назначается. Однако таким гражданам предусмотрена государственная социальная помощь в размере 2361 грн.

Страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

С 1 января 2004 года страховой стаж рассчитывается на основе данных системы персонифицированного учета. Периоды, предшествующие внедрению этой системы, учитываются на основании документов и в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также с учетом сведений обязательного государственного социального страхования.

Основным документом, подтверждающим стаж работы человека, является трудовая книжка. При отсутствии или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями. Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном гражданином до 2004 года (в частности, работодателем или застрахованным лицом была предоставлена ​​для оцифрования трудовая книжка), пенсия по возрасту может назначаться автоматически. Если по данным реестра застрахованных лиц стажа недостаточно, для назначения пенсии необходимо подать заявление и дополнительные документы.

Напомним, что по ряду определенных причин часть украинских пенсионеров может потерять право на получение пенсионных выплат. Существует несколько причин, по которым начисление пенсий на банковские карты могут остановить.

Кроме того, в марте 2025 года пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты. Пенсии будут автоматически повышены для тех, кто достигнет установленного возрастного порога в следующем месяце.