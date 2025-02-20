Индексация пенсий в Украине: насколько и когда вырастут выплаты

На данный момент точный коэффициент повышения пенсионных выплат неизвестен.

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Индексация пенсий должна начаться с 1 марта. Благодаря этой процедуре вырастут выплаты значительного количества пенсионеров. Об этом сообщил эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин в комментарии изданию "24 Канал".

Он отметил, что коэффициент повышения пенсий определяется именно Кабмином.

Обычно Кабмин принимает соответствующее решение в 20 числах февраля.

"В прошлом и позапрошлом году в соответствии с индексацией повышение выплат должно было составлять не менее 100 гривен и не более 1 500 гривен. Нечто похожее может быть и в этом году", — добавил он.

Коробкин акцентирует на том, что в нынешнем проекте бюджета утверждено проведение индексации не так, как прописано в базовом пенсионном законе. Алгоритм осуществления процедуры должен определить именно Кабмин.

Напомним, что по ряду определенных причин часть украинских пенсионеров может потерять право на получение пенсионных выплат. Существует несколько причин, по которым начисление пенсий на банковские карты могут остановить.

Кроме того, в марте 2025 года пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты. Пенсии будут автоматически повышены для тех, кто достигнет установленного возрастного порога в следующем месяце.