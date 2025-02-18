Сумма удивит: на какую пенсию могут рассчитывать украинцы с зарплатой 15 тыс. грн

Большинство пенсионеров получают ежемесячные выплаты в размере 3 тысячи гривен.

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Граждане Украины с заработной платой 15 000 грн и 35 годами трудового стажа могут ожидать пенсию в размере 4 228,2 грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

По последним данным Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата в стране составляет 16836 грн. Соотношение 15000 грн к этой сумме равно 0,89.

"Учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн), 35 лет стажа и соотношение 15 тыс. грн к средней зарплате, размер предстоящей выплаты будет составлять 4 228,2 грн ", — говорится в сообщении.

В то же время около 2,7 миллиона пенсионеров продолжают трудиться, получая в среднем по 6 тыс. грн. В общей сложности пенсию получают 10,1 миллиона человек, из которых наибольшая группа — 2,6 миллиона — получает пенсию менее 3 тыс. грн.

"Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн. украинцев. Следовательно, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн.) получают 1,2 млн пенсионеров", — указано в сообщении.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.