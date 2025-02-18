Сума здивує: на яку пенсію можуть розраховувати українці із зарплатою 15 тис. грн

Більшість пенсіонерів отримують щомісячні виплати в розмірі 3 тисячі гривень.

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Громадяни України із заробітною платою 15 000 грн і 35 роками трудового стажу можуть очікувати на пенсію в розмірі 4 228,2 грн. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

За останніми даними Пенсійного фонду України, середня зарплата в країні становить 16836 грн. Співвідношення 15000 грн до цієї суми дорівнює 0,89.

"З огляду на середню зарплату за три роки (13 559,41 грн), 35 років стажу та співвідношення 15 тис. грн до середньої зарплати, розмір майбутньої виплати становитиме 4 228,2 грн", — ідеться в повідомленні.

Водночас близько 2,7 мільйона пенсіонерів продовжують працювати, отримуючи в середньому по 6 тис. грн. Загалом пенсію отримують 10,1 мільйона осіб, з яких найбільша група — 2,6 мільйона — отримує пенсію менше ніж 3 тис. грн.

"Ще 1,7 млн осіб отримують від 3 тис. до 4 тис. грн. Від 4 тис. до 5 тис. грн отримують 1,8 млн українців. Отже, більшість українців на заслуженому відпочинку отримують виплати до 5 тис. грн. Високі пенсії (від 10 тис. грн.) отримують 1,2 млн пенсіонерів", — зазначено в повідомленні.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.