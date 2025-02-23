Як вийти на пенсію, якщо не вистачає кількох місяців стажу: є рішення

Соціальні виплати призначені виключно тим літнім людям, яким уже виповнилося 65 років.

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Для виходу на пенсію в Україні необхідно мати певну кількість страхового стажу, яка залежить від віку виходу на заслужений відпочинок. Якщо у вас недостатньо стажу, рекомендується продовжувати трудову діяльність. Про це повідомляє ПФУ.

В Україні громадяни можуть вийти на пенсію у віці 60, 63 або 65 років, залежно від накопиченого страхового стажу. Якщо у 60 років у вас не вистачає кількох місяців до необхідного стажу, ви можете продовжити працювати і накопичити період, якого бракує. Після цього ви зможете вийти на пенсію в 60 років.

Однак, якщо у 65 років у вас менше 15 років стажу, ви не зможете отримати пенсію і матимете право на соціальну допомогу.

"Якщо людина має страховий стаж, якого недостатньо, пенсія за віком може бути призначена після його набуття", — повідомляє ПФУ.

Розберемося на прикладі: якщо ви в 60 років набули 31 рік і 6 місяців стажу, вам потрібно допрацювати ще півроку і потім піти на пенсію. Чекати 63 років не потрібно.

Страховий стаж, у разі звернення за отриманням пенсії, обчислюється за місяць, який передує місяцю звернення.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.