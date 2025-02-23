Как выйти на пенсию, если не хватает нескольких месяцев стажа: есть решение

Социальные выплаты положены исключительно тем пожилым людям, которым уже исполнилось 65 лет.

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Для выхода на пенсию в Украине необходимо иметь определенное количество страхового стажа, которое зависит от возраста выхода на заслуженный отдых. Если у вас недостаточно стажа, рекомендуется продолжать трудовую деятельность. Об этом сообщает ПФУ.

В Украине граждане могут выйти на пенсию в возрасте 60, 63 или 65 лет, в зависимости от накопленного страхового стажа. Если в 60 лет у вас не хватает нескольких месяцев до необходимого стажа, вы можете продолжить работать и накопить недостающий период. После этого вы сможете выйти на пенсию в 60 лет.

Однако, если в 65 лет у вас менее 15 лет стажа, вы не сможете получить пенсию и будете иметь право на социальную помощь.

"Если человек имеет страховой стаж, которого недостаточно, пенсия по возрасту может быть назначена после его приобретения", – сообщает ПФУ.

Разберемся на примере: если вы в 60 лет приобрели 31 год и 6 месяцев стажа, вам нужно доработать еще полгода и потом уйти на пенсию. Ждать 63 лет не нужно.

Страховой стаж, при обращении за получением пенсии, исчисляется по месяц, который предшествует месяцу обращения.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.