На пенсию можно выйти раньше: в ПФУ объяснили, как "докупить" стаж

С Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

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С 1 января 2025 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно накопить не менее 32 лет страхового стажа. Однако если стажа не хватает, его можно "докупить". Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Пенсия в Украине: кто может "докупить" стаж

Такая возможность доступна как застрахованным, так и незастрахованным лицам. Главное условие — человек должен быть старше 16 лет.

Также она должна принадлежать к одной из трех категорий:

трудоустроенные за рубежом, которые планируют получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа;

граждане, которые имеют низкий уровень официального дохода и хотят увеличить размер будущей пенсии.

Пенсия в Украине: как "приобрести" стаж

Чтобы "докупить" стаж, нужно заключить с ПФУ договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования. Сделать это можно онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Чтобы заключить договор, нужно:

войти в личный кабинет, использовав электронную подпись, Дія.підпис или систему GOV.ID; выбрать раздел "Коммуникация с ПФУ", а затем "Договор на добровольное участие"; внести персональные данные (ФИО, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения); нажать "Желаю платить взносы за себя" и указать необходимую информацию; дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные; подписать договор, нажав кнопку "Подписать и оплатить"; оплатить взносы, выбрав удобный способ.

Проверить информацию о зачислении платежа и количество дней приобретенного стажа можно в личном кабинете.

Пенсия в Украине: сколько стоит стаж

Периодичность и размер оплаты гражданин определяет сам. Для того, чтобы безработному был засчитан месяц стажа, он должен уплатить минимум 1760 гривен (минимальный страховой взнос). Сумма взносов засчитывается за месяц, когда деньги получил ПФУ.

Делать взносы можно не только за себя, но и за другого человека.

Напомним, в СМИ сообщили, кто в Украине получает самую большую пенсию, если не учитывать пожизненное денежное содержание судьи. Речь идет о более 240 тысяч гривен в месяц.

Также стало известно, что изменится для украинских пенсионеров в 2025 году.