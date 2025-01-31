"Особенный" пенсионер: стало известно, кто в Украине получает самую большую пенсию

Ежемесячная самая большая пенсия в Украине составляет 245 тыс. 990 грн и 46 коп. Она аномальная для пенсионной системы пенсию в Украине.

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В Украине самую большую пенсию (без учета пожизненного денежного содержания судьи) назначили экс-нардепу-"регионалу" Сергею Кивалову. Ежемесячно он получает около 246 тыс. грн. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

По данным Пенсионного фонда в Украине каждый четвертый пенсионер получает до 3 тыс. грн, а средняя пенсия меньше фактического размера прожиточного минимума. Но среди украинцев есть "счастливчики", пенсионные выплаты которых составляют несколько сотен тысяч гривен. В их число вошел и бывший нардеп Сергей Кивалов.

Еще несколько лет назад пенсия Кивалова составляла 14 тыс. грн. Увеличить ее в 17 раз экс-нардепу помогли судья из Одессы, а также справка из университета, который он возглавляет.

Ежемесячная пенсия Кивалова составляет 245 тыс. 990 грн и 46 коп. Сейчас он работает президентом Международного гуманитарного университета. Это частный вуз в Одессе, учредителем которого является компания с Багамских Островов "Голден Гейт Бай Лимитед".

Сергей Кивалов

Источники издания в судебной системе помогли найти решение, благодаря которому удалось получить пенсию в таком размере. Истец — Сергей Кивалов. Во времена Януковича Кивалова в СМИ называли "теневым куратором судебной системы" и он и сейчас имеет влияние на судейский корпус.

Как пишет издание, именно судьи помогли Кивалову получить самую большую, аномальную для пенсионной системы пенсию в Украине. Фактически Кивалову удалось достичь невозможного.

В апреле 2020 года он обратился в ПФУ в Одесской области с требованием пересчитать ему пенсию, учитывая то, что в стране выросла зарплата народного депутата, а также следует учесть его зарплату на новом месте работы — "Международном гуманитарном университете".

На тот момент Кивалов получал пенсию в размере 14 тыс. грн. В новой редакции специальные пенсии для депутатов отменили, из-за чего они начали выходить на пенсию, как и обычные украинцы. Поэтому Пенсионный фонд в перерасчете отказал.

Впрочем Кивалов настаивал, что вышел на пенсию до принятия нового закона, поэтому ему имеет право получать ее по "старой" норме закона. Поэтому бывший нардеп пошел в Одесский окружной административный суд, чтобы обжаловать решение чиновников.

В суде Кивалов представил справки о зарплате нардепа и из "Международного гуманитарного университета", который он возглавляет. Если бы ему назначили пенсию в размере 90% зарплаты нардепа, он бы получил всего 39,7 тыс. грн. Поэтому он требовал учесть также зарплату из университета. И, очевидно, чтобы иметь максимально большую пенсию, частный вуз, который возглавляет Кивалов, резко поднял ему зарплату — до 442,7 тысяч гривен.

То есть фактически Кивалов в своем же университете резко поднял свою зарплату и за несколько месяцев получил справку, чтобы с учетом новой зарплаты получить значительное повышение пенсии.

Судья Одесского окружного административного суда Михаил Кравченко (в 2023-м ушел в отставку) принял решение обязать провести перерасчет на основании предоставленных справок. Именно так и появился самый богатый пенсионер.

Издание добавляет, что самую большую "пожизненную" пенсию в Украине получает судья в отставке Наталья Шаптала — 390 тыс. 184 грн. Ее выплата самая большая среди всех украинцев на заслуженном отдыхе (учитывая и денежное содержание судей, и обычные пенсии).

Напомним, что Сергей Кивалов пострадал во время обстрела Одессы 29 апреля. Тогда ВС РФ ударили ракетой по дворцу студентов Юридической академии Одессы, который возглавляет экс-глава "Партии регионов".