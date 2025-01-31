"Особливий" пенсіонер: стало відомо, хто в Україні отримує найбільшу пенсію

Щомісячна найбільша пенсія в Україні становить 245 тис. 990 грн та 46 коп. Вона аномальна для пенсійної системи пенсію в Україні.

Related video

В Україні найбільшу пенсію (без урахування довічного грошового утримання судді) призначили екснардепу-"регіоналу" Сергію Ківалову. Щомісяця він отримує близько 246 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

За даними Пенсійного фонду в Україні кожен четвертий пенсіонер отримує до 3 тис. грн, а середня пенсія менша за фактичний розмір прожиткового мінімуму. Але серед українців є "щасливчики", пенсійні виплати яких складають кілька сотень тисяч гривень. До їх числа увійшов і колишній нардеп Сергій Ківалов.

Ще кілька років тому пенсія Ківалова складала 14 тис. грн. Збільшити її в 17 разів екснардепу допомогли суддя з Одеси, а також довідка з університету, який він очолює.

Щомісячна пенсія Ківалова становить 245 тис. 990 грн та 46 коп. Зараз він працює президентом Міжнародного гуманітарного університету. Це приватний виш в Одесі, засновником якого є компанія з Багамських Островів "Голден Гейт Бай Лімітед".

Сергій Ківалов

Джерела видання в судовій системі допомогли знайти рішення, завдяки якому вдалось отримати пенсію в такому розмірі. Позивач – Сергій Ківалов. За часів Януковича Ківалова в ЗМІ називали "тіньовим куратором судової системи" і він і зараз має вплив на судівський корпус.

Як пише видання, саме судді допомогли Ківалову отримати найбільшу, аномальну для пенсійної системи пенсію в Україні. Фактично Ківалову вдалось досягти неможливого.

У квітні 2020 року він звернувся до ПФУ в Одеській області з вимогою перерахувати йому пенсію, зважаючи на те, що в країні зросла зарплата народного депутата, а також слід врахувати його зарплату на новому місці роботи – "Міжнародному гуманітарному університеті".

На той момент Ківалов отримував пенсію в розмірі 14 тис. грн. В новій редакції спеціальні пенсії для депутатів скасували, через що вони почали виходити на пенсію, як і звичайні українці. Тому Пенсійний фонд в перерахунку відмовив.

Втім Ківалов наполягав, що вийшов на пенсію до прийняття нового закону, тому йому має право отримувати її за "старою" нормою закону. Тож колишній нардеп пішов в Одеський окружний адміністративний суд, щоб оскаржити рішення чиновників.

В суді Ківалов представив довідки про зарплату нардепа і з "Міжнародного гуманітарного університету", який він очолює. Якби йому призначили пенсію в розмірі 90% зарплати нардепа, він би отримав всього 39,7 тис. грн. Тому він вимагав врахувати також зарплату з університету. І, очевидно, щоб мати максимально велику пенсію, приватний виш, який очолює Ківалов, різко підняв йому зарплату — до 442,7 тисяч гривень.

Тобто фактично Ківалов в своєму ж університеті різко підняв свою зарплату і за кілька місяців отримав довідку, щоб з урахуванням нової зарплати отримати значне підвищення пенсії.

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Михайло Кравченко (в 2023-му пішов у відставку) ухвалив рішення зобов'язати провести перерахунок на підставі наданих довідок. Саме так і з'явився найбагатший пенсіонер.

Видання додає, що найбільшу "довічну" пенсію в Україні отримує суддя у відставці Наталя Шаптала — 390 тис. 184 грн. Її виплата найбільше серед всіх українців на заслуженому відпочинку (враховуючи і грошове утримання суддів, і звичайні пенсії).

Нагадаємо, що Сергій Ківалов постраждав під час обстрілу Одеси 29 квітня. Тоді ЗС РФ вдарили ракетою по палацу студентів Юридичної академії Одеси, який очолює ексголова "Партії регіонів".