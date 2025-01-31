На пенсію можна вийти раніше: у ПФУ пояснили, як "докупити" стаж

З Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Внески можна робити не лише за себе, але й за іншу людину.

Related video

З 1 січня 2025 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно накопичити щонайменше 32 років страхового стажу. Однак якщо стажу не вистачає, його можна "докупити". Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Пенсія в Україні: хто може "докупити" стаж

Така можливість доступна як застрахованим, так і незастрахованим особам. Головна умова — людина має бути старша за 16 років.

Також вона має належати до однієї з трьох категорій:

працевлаштовані за кордоном, які планують отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу;

громадяни, які мають низький рівень офіційного доходу і хочуть збільшити розмір майбутньої пенсії.

Пенсія в Україні: як "придбати" стаж

Щоб "докупити" стаж, потрібно укласти з ПФУ договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Зробити це можна онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Щоб укласти договір, потрібно:

увійти в особистий кабінет, використавши електронний підпис, Дія.підпис або систему GOV.ID; обрати розділ "Комунікація з ПФУ", а потім "Договір на добровільну участь"; внести персональні дані (ПІБ, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження); натиснути "Бажаю сплачувати внески за себе" й зазначити необхідну інформацію; дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані; підписати договір, натиснувши кнопку "Підписати й сплатити"; сплатити внески, обравши зручний спосіб.

Перевірити інформацію про зарахування платежу та кількість днів набутого стажу можна в особистому кабінеті.

Пенсія в Україні: скільки коштує стаж

Періодичність і розмір оплати громадянин визначає сам. Для того, щоб безробітному був зарахований місяць стажу, він має сплатити мінімум 1760 гривень (мінімальний страховий внесок). Сума внесків зараховується за місяць, коли гроші отримав ПФУ.

Робити внески можна не лише за себе, але й за іншу людину.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, хто в Україні отримує найбільшу пенсію, якщо не враховувати довічне грошове утримання судді. Йдеться про понад 240 тисяч гривень на місяць.

Також стало відомо, що зміниться для українських пенсіонерів у 2025 році.