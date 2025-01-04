Пенсія в Україні: наскільки збільшиться необхідний стаж для виходу на відпочинок до 2028 року

Найпоширенішою серед громадян України є пенсія за віком.

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У 2025 році українці зможуть вийти на пенсію у віці 60 років, якщо у них буде обов'язковий стаж роботи в 32 роки. До 2028 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію буде збільшено до 35 років. Про це повідомила адвокатка Лілія Лукацька в інтерв'ю "Українському Радіо".

"Загальні умови для призначення пенсії у нас регулюються законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Конкретно цей закон описує поняття страхового стажу, види пенсії, пенсійний вік, порядок призначення. Хочу звернути увагу, що найбільш поширеною серед громадян є пенсія за віком. Тобто, якщо особа досягла пенсійного віку, а це для чоловіків і жінок в Україні 60 років, то особа може звернутись із відповідною заявою до Пенсійного Фонду. Однак хочу зауважити, що до 2028 року ми повинні мати стаж 35 років", — повідомила адвокатка.

Щороку людина, яка досягла 60 років і бажає подати заяву на призначення пенсії, має враховувати, що необхідний страховий стаж збільшується на 12 місяців щорічно. Наприклад, у 2023 році він становив 30 років, у 2024 році — вже 31 рік, а у 2025 році — 32 роки. До 2028 року мінімальний страховий стаж досягне 35 років. Лише за наявності цього стажу та досягнення пенсійного віку можна звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Вона нагадала, що особа, яка має намір вийти на пенсію, може подати цю заяву не раніше ніж за місяць від виникнення такого права і не пізніше ніж за три місяці після настання права на призначення пенсії.

Адвокатка зазначила, що 2023 року було ухвалено закон про виплату пенсій в умовах воєнного стану. Цей закон дає змогу особам, які проживають на непідконтрольних Україні територіях, де тривають бойові дії, і досягли пенсійного віку, подати заяву на отримання пенсії під час виїзду з цих територій або протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану, якщо вони не могли зробити це своєчасно.

"Якщо це пенсія за віком, то вона буде призначена з дня досягнення особою пенсійного віку, тобто 60 років. Тобто, за весь період буде нарахована і виплачена пенсія. Якщо вони змогли виїхати з непідконтрольної території і подати за місцем проживання цю заяву, то на них ці три місяці не поширюється. Подають вони де завгодно, де проживатимуть на новому місці, але пенсія призначатиметься з того періоду, коли настав пенсійний вік. Тобто, якщо 60 років було рік тому, то з цього періоду наступного дня вони вже мають право отримувати пенсію", — уточнила Лукацька.

Також вона наголосила, що якщо людина пропустила ці три місяці після свого 60-річчя і пізніше звернулася до Пенсійного фонду, то пенсію призначать із дня звернення.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.