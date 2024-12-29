Деякі пенсіонери зможуть отримувати збільшену пенсію вже з січня: кого це торкнеться
У січні частина пенсіонерів отримає спеціальну доплату за віком.
Пенсія громадян України може збільшитися з кількох причин, включно зі спеціальними надбавками і доплатами. У січні частина пенсіонерів отримає додаткову виплату у зв'язку з віком. Про це повідомляє ПФУ.
Які вимоги для отримання цієї доплати:
- пенсіонер має бути старшим за 70 років;
- отримувати пенсію за віком;
- мати загальну щомісячну пенсійну виплату менше ніж 10 340,35 гривні.
Розмір цієї доплати залежить від віку людини. На даний момент вона становить:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату за віком 300 гривень;
- для осіб від 75 до 79 років включно така доплата становить 456 гривень;
- пенсіонерам, старшим за 80 років, надається 570 гривень.
"Нарахування доплати розпочинається не з початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць її буде виплачено не повністю, а пропорційно до цієї кількості днів", — ідеться в повідомленні ПФУ.
Така доплата додається до основного розміру пенсії та нараховується автоматично.
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