Деякі пенсіонери зможуть отримувати збільшену пенсію вже з січня: кого це торкнеться

У січні частина пенсіонерів отримає спеціальну доплату за віком.

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Пенсія громадян України може збільшитися з кількох причин, включно зі спеціальними надбавками і доплатами. У січні частина пенсіонерів отримає додаткову виплату у зв'язку з віком. Про це повідомляє ПФУ.

Які вимоги для отримання цієї доплати:

пенсіонер має бути старшим за 70 років;

отримувати пенсію за віком;

мати загальну щомісячну пенсійну виплату менше ніж 10 340,35 гривні.

Розмір цієї доплати залежить від віку людини. На даний момент вона становить:

пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату за віком 300 гривень;

для осіб від 75 до 79 років включно така доплата становить 456 гривень;

пенсіонерам, старшим за 80 років, надається 570 гривень.

"Нарахування доплати розпочинається не з початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць її буде виплачено не повністю, а пропорційно до цієї кількості днів", — ідеться в повідомленні ПФУ.

Така доплата додається до основного розміру пенсії та нараховується автоматично.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як нараховуватимуть пенсію з 2025 року. Щоб полегшити навантаження на держбюджет під час стрімкого зростання пенсій, законодавці запровадили спеціальний коефіцієнт фінансової стійкості, зазначено в проєкті закону.

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