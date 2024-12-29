Некоторые пенсионеры смогут получать увеличенную пенсию уже с января: кого это коснется

В январе часть пенсионеров получит специальную доплату по возрасту.

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Пенсия граждан Украины может увеличиться по нескольким причинам, включая специальные надбавки и доплаты. В январе часть пенсионеров получит дополнительную выплату в связи с возрастом. Об этом сообщает ПФУ.

Какие требования для получения этой доплаты:

пенсионер должен быть старше 70 лет;

получать пенсию по возрасту;

иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.

Размер этой доплаты зависит от возраста человека. В настоящий момент она составляет:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату по возрасту 300 гривен;

для лиц от 75 до 79 лет включительно такая доплата составляет 456 гривен;

пенсионерам старше 80 лет предоставляется 570 гривен.

"Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней", – говорится в сообщении ПФУ.

Такая доплата добавляется к основному размеру пенсии и начисляется автоматически.

Напомним, Фокус писал о том, как будут начислять пенсию с 2025 года. Чтобы облегчить нагрузку на госбюджет при стремительном росте пенсий, законодатели ввели специальный коэффициент финансовой устойчивости, указано в проекте закона.

Также мы рассказывали, сколько стажа нужно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. До 2028 года минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 года, ежегодно будут расти.