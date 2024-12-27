Пенсии изменятся уже в 2025 году: кто получит повышенные выплаты с 1 января

В 2025 году возрастет продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту.

Related video

С января 2025 года выплаты увеличатся для пенсионеров, которые получат право на возрастную надбавку. Также те, кто находится в Украине, смогут получить 1000 грн государственной помощи, если не оформили ее в декабре. В 2025 году выйти на пенсию в 60 лет смогут только те граждане Украины, которые имеют не менее 32 лет страхового стажа. Об этом говорится в материале издания "NV".

Возрастная надбавка к пенсии

В январе 2025 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.

Напомним, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет и более, — в размере до 570 грн.

Как пенсионерам получить в январе 1000 грн от государства

С января 2025 года пенсионеры смогут получить 1000 грн в рамках программы єПідтримка ("Тысяча Зеленского"). Это одноразовая помощь, доступная для граждан Украины, находящихся на территории страны. Программа будет действовать до конца февраля 2025 года. Средства будут зачислены на карту Национального кэшбэка, которую можно оформить через приложение Дія или в одном из партнерских банков программы.

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие выплаты через Укрпочту, смогут получать помощь также через эту почтовую службу. Список лиц, имеющих право на получение помощи через Укрпочту, утверждается Министерством социальной политики. Те, кто попадет в этот список, не смогут подать заявку через Дію. Использовать полученные средства можно будет через Укрпочту для оплаты коммунальных услуг или покупки товаров украинского производства.

Полученные деньги можно потратить до конца 2025 года. Снять наличные с карты Национальный кэшбэк нельзя.

Выход на пенсию в 2025 году: какой стаж нужен

С 2025 года увеличится минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 32 лет страхового стажа для обоих полов. Те, кто не наберет достаточный стаж к 60 годам, смогут выйти на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года.

При наличии страхового стажа от 15 до 21 года, пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Обратиться за назначением пенсии можно как лично — в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места жительства, так и дистанционно, воспользовавшись порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Каким будет перерасчет пенсий в 2025 году

Следующая индексация пенсий в Украине будет проведена в марте 2025 года. По прогнозам, повышение может составить от 10% до 17%. Однако, индексация затронет только основную пенсию, без учета дополнительных надбавок. Те, кто оформил пенсию в последние несколько лет, изменений не ощутят, так как их выплаты уже считаются актуальными.

Минимальная и максимальная допустимая сумма доплаты после проведения индексации — это 100 и 1500 грн соответственно.

Также, согласно проекту бюджета на 2025 год, минимальную пенсию в Украине оставят на уровне 2024-го — 2361 грн.

Напомним, Фокус писал о том, как будут начислять пенсию с 2025 года. Чтобы облегчить нагрузку на госбюджет при стремительном росте пенсий, законодатели ввели специальный коэффициент финансовой устойчивости, указано в проекте закона.

Также мы рассказывали, сколько стажа нужно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. До 2028 года минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 года, ежегодно будут расти.