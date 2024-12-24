На полторы тысячи больше: как по-новому будут считать пенсию с 2025 года

Чтобы облегчить нагрузку на госбюджет при стремительном росте пенсий, законодатели ввели специальный коэффициент финансовой устойчивости, указано в проекте закона.

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Если Верховная Рада примет законопроект о пенсионной реформе, то со второй половины 2025 года пенсионеры, которые имели среднюю зарплату, получат на 20% больше. Пенсия будет состоять из двух частей и будет зависеть от минимальной зарплаты в стране и от зарплаты, которую получал человек. В то же время есть ограничения в выплатах, чтобы не нагружать государственный бюджет. О деталях начислений с 2025 года рассказали на портале "На пенсии".

Пенсии в Украине — детали расчетов

На портале объяснили, что согласно проекту, который подготовили в Минсоцполитики, пенсии в Украине будут состоять из двух частей. Первая часть — это базовая пенсия, вторая — страховая пенсия. Когда закон заработает, то возможен рост выплат более чем на 20%, говорится в статье. Таким образом чиновники пытаются сделать выплаты более справедливыми для людей, которые выходят на отдых в разное время, с разными размерами зарплат и инфляции.

Базовая пенсия — одинакова для всех граждан и будет равна 30% минимальной заработной платы на текущий год, от которой "отминусовали" налоги (18% налог на доходы и 5% военный сбор). В 2025 году размер минимальной заработной платы, зафиксированный в законе о госбюджете, составляет 8 000 грн, а с учетом налогов "на руки" человек получает 6 160 грн. С учетом этих цифр, базовая пенсия — 1 848 грн.

Страховая пенсия — разная для всех граждан и зависит от индивидуальной заработной платы, которую получали перед выходом на отдых (нужна для начисления баллов), от средней зарплаты в стране, и еще есть коэффициент в 30% для вычисления веса пенсионных баллов, рассказали на портале.

Пенсии в Украине — как считается вес пенсионного балла Фото: Скриншот

Ориентировочные расчеты, приведенные в статье, показывают: если гражданин имеет 35 лет страхового стажа и получал среднюю зарплату, то страховая пенсия будет равна 4 292 грн. С учетом базовой пенсии суммарные выплаты составят 6 140 грн. При этом на портале объяснили, что при действующей пенсионной системе человек имел бы 4 745 грн. То есть, если нардепы примут законопроект Минсоцполитики, то пенсия у некоторых граждан вырастет на 1 395 грн (на 22%).

В то же время в статье объяснили, что не следует ожидать стремительного роста пенсионных выплат, поскольку такой нагрузки не выдержит государственный бюджет. Чтобы не было слишком большого давления на бюджет, в проекте предусмотрен "коэффициент финансовой устойчивости", который будет влиять на стоимость баллов при расчете страховой пенсии. Размер коэффициента будут пересчитывать ежегодно до 2030 года, указано в законопроекте.

Пенсии в Украине — что такое коэффициент финансовой устойчивости Фото: Скриншот

Если в Раде примут законопроект Минсоцполитики, то пенсии в Украине по-новому будут считать с июля 2025 года, сообщили на портале.

Отметим, ранее Фокус приводил примеры расчета новых пенсий. Например, если гражданин получал среднюю заработную плату в размере 30 тыс. грн, то ориентировочные выплаты составили бы почти 9 тыс. грн. Если зарплата минимальная, то 3 750 грн.

Кроме того, реформа предусматривает еще одну составляющую выплат — накопительная пенсия. На портале "На пенсии" рассказали, какие плюсы и минусы будет иметь этот вид выплат.

Напоминаем, в 2025 году обновляет возраст выхода на пенсию и украинцам, которые готовятся выйти на отдых, стоит посчитать страховой стаж.