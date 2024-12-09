От четырех до девяти тысяч: как посчитать собственные выплаты после пенсионной реформы

Минимальная базовая пенсия украинцев будет у всех одинакова и достигнет трети минимальной заработной платы. Если бы пенсионная реформа заработала в 2025 году, то размер выплат был бы меньшим 2 тыс. грн.

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В Украине планируют провести новый этап пенсионной реформы. Реформа сделает выплату пенсий более справедливой, поскольку иногда люди при равном стаже получали разные выплаты из-за разного времени выхода на отдых. Предложения, наработанные Министерством социальной политики (Минсоцполитики), поданы в Верховную Раду и могут вступить в действие 1 января 2026 года. На портале "Экономическая правда" проанализировали основные положения законопроекта, который пока есть только на сайте министерства.

Пенсии в Украине — детали реформы

После введения реформы, с 1 января 2026 года, заработает трехуровневая пенсионная система — солидарная пенсия на основе страховых выплат, добровольные накопления, обязательные накопления, говорится в статье. Авторы проекта прогнозируют, что прибавка к солидарной пенсии будет достигать 50%.

Накопительная система — что главное:

средства граждан ежемесячно будут отчислять и собирать на специальных накопительных счетах в специальных фондах;

фонды, чтобы сохранить деньги от обесценивания, будут их инвестировать в различные финансовые инструменты;

когда человек достигает возраста выхода на пенсию (60 лет) и имеет соответствующий стаж (35 лет), то получает доступ к накопительному счету;

деньги с этого счета выплачиваются как часть пенсии пожизненно, или на определенный срок. Если срок заканчивается и гражданин жив, то выплаты прекращаются;

накопления можно передать по наследству. Если человек выбрал пожизненную пенсию, то срок решения о наследстве — 10 лет, если вариант срочных выплат — то без ограничений в сроках.

Баллы на пенсию и реформа пенсионных начислений:

пенсия будет состоять из двух частей — базовой (одинаковая для всех граждан) и страховой (выплачивается сейчас по сложной формуле, которую отменят и введут баллы)

сроки выхода на пенсию — 60 лет при 35 годах страхового стажа, 65 лет при 15 годах стажа. Благодаря баллам получат возможность получать выплаты люди, которые в 65 лет не имеют 15 лет стажа;

базовая пенсия — у всех одинаковая и равна 30% минимальной зарплаты в Украине после вычета налогов;

страховая пенсия — у всех разная из-за разного количества баллов, полученных в течение жизни. Баллы начисляются ежемесячно, когда работодатель перечисляет страховые взносы с зарплаты. Если у человека средняя зарплата, то он получает 10 баллов. При выходе на пенсию эти баллы добавляют и умножают на вес одного балла. Вес балла будет определяться в марте текущего года. Таким образом устранят несправедливость, когда люди проработали по 35 лет, но выходили на пенсию в разное время и пенсию получали несоизмеримо разной, отмечается в статье.

Примеры расчетов пенсии

На портале "ЭП" посчитали ориентировочный размер базовой пенсии, если бы реформа заработала в 2025 году. Минимальная зарплата — 8 тыс. грн, "минус" налог на доходы и военный сбор: получается сумма для расчета выплат 6 160 грн. 30% от этой суммы — это базовая пенсия 1 848 грн.

Если у человека в течение жизни средняя зарплата, то он получает 10 баллов ежемесячно и за 35 лет может насобирать 4 200 баллов. Цена пенсионного балла — произведение средней пенсии на 0,3 и разделить на 4 200 баллов. Условно посчитали, что в 2024 году — это 1,02 грн. То есть страховая доплата при средней зарплате — 4 292 грн, а общая пенсия без накоплений — 6 140 грн.

Если человек получал заработную плату 30 тыс. грн, то может насобирать 6 990 баллов. С учетом цены балла 1,02 грн, страховая доплата составит 7 130 грн, а пенсия (без накоплений) — 8 978 грн.

Если человек получал минимальную заработную плату (44% от средней), то может насобирать 1 865 баллов. С учетом цены балла 1,02 грн, страховая доплата составит 1 902 грн, а пенсия (без накоплений) — 3 750 грн.

Отметим, на портале "На пенсии" предупредили об угрозах введения накопительной системы выплаты пенсий. Угроза заключается в том, что деньги граждан будут собираться на счетах, к ним будут применять определенные финансовые инструменты для сохранения, и могут появиться чиновники или предприниматели, которые этими средствами будут злоупотреблять.

Напоминаем, в ноябре Фокус писал о гражданах, которые получат большие пенсионные выплаты в декабре.