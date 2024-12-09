Від чотирьох до дев'яти тисяч: як порахувати власні виплати після пенсійної реформи

Мінімальна базова пенсія українців буде в усіх однакова і дорівнюватиме третині мінімальної заробітної плати. Якби пенсійна реформа запрацювала у 2025 році, то розмір виплат не досягнув би 2 тис. грн.

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В Україні планують провести новий етап пенсійної реформи. Реформа зробить виплату пенсій більш справедливою, оскільки інколи люди при рівному стажі отримували різні виплати через різний час виходу на відпочинок. Пропозиції, напрацьовані Міністерством соціальної політики (Мінсоцполітики), подані у Верховну Раду і можуть вступити в дію 1 січня 2026 року. На порталі "Економічна правда" проаналізували основні положення законопроєкту, який поки що є лише на сайті міністерства.

Пенсії в Україні — деталі реформи

Після запровадження реформи, з 1 січня 2026 року, запрацює трирівнева пенсійна система — солідарна пенсія на основі страхових виплат, добровільні накопичення, обов'язкові накопичення, ідеться у статті. Автори проєкту прогнозують, до надбавка до солідарної пенсії досягатиме 50%.

Накопичувальна система — що головне:

кошти громадян щомісяця відраховуватимуть та збиратимуть на спеціальних накопичувальних рахунках у спеціальних фондах;

фонди, щоб зберегти гроші від знецінення, будуть їх інвестувати в різні фінансові інструменти;

коли людина досягає віку виходу на пенсію (60 років) і має відповідний стаж (35 років), то отримує доступ до накопичувального рахунку;

гроші з цього рахунку виплачуються як частина пенсії довічно, або на певний строк. Якщо строк закінчується і громадянин живий, то виплати припиняються;

накопичення можна передати у спадок. Якщо людина обрала довічну пенсію, то термін рішення про спадок — 10 років, якщо варіант строкових виплат — то без обмежень в термінах.

Бали на пенсію та реформа пенсійних нарахувань:

пенсія складатиметься з двох частин — базової (однакова для усіх громадян) та страхова (виплачується зараз за складною формулою, яку скасують і запровадять бали)

терміни виходу на пенсію — 60 років при 35 роках страхового стажу, 65 років при 15 роках стажу. Завдяки балам отримають можливість отримувати виплати люди, які у 65 років не мають 15 років стажу;

базова пенсія — в усіх однакова і дорівнює 30% мінімальної зарплати в Україні (після відрахування податків);

страхова пенсія — в усіх різна через різну кількість балів, отриманих протягом життя. Бали нараховуються щомісяця, коли роботодавець перераховує страхові внески з зарплати. Якщо в людини середня зарплата, то вона отримує 10 балів. При виході на пенсію ці бали додають і множать на вагу одного балу. Вага балу визначатиметься у березні поточного року. Таким чином усунуть несправедливість, коли люди пропрацювали по 35 років, але виходили на пенсію в різний час і пенсію отримували неспівмірно різною, наголошується у статті.

Приклади розрахунків пенсії

На порталі "ЕП" порахували орієнтовний розмір базової пенсії, якби реформа запрацювала у 2025 році. Мінімальна зарплата — 8 тис. грн, "мінус" податок та дохід та військовий збір: виходить сума для розрахунку виплат 6 160 грн. 30% від цієї суми — це базова пенсія 1 848 грн.

Якщо в людини протягом життя середня зарплата, то вона отримує 10 балів щомісяця і за 35 років може назбирати 4 200 балів. Ціна пенсійного бала — добуток середньої пенсії на 0,3 і поділити на 4 200 балів. Умовно порахували, що у 2024 році — це 1,02 грн. Тобто страхова доплата при середній зарплаті — 4 292 грн, а загальна пенсія без накопичень — 6 140 грн.

Якщо людина отримувала заробітну плату 30 тис. грн, то може назбирати 6 990 балів. З врахуванням ціни бала 1,02 грн, страхова доплата становитиме 7 130 грн, а пенсія (без накопичень) — 8 978 грн.

Якщо людина отримувала мінімальну заробітну плату (44% від середньої), то може назбирати 1 865 балів. З врахуванням ціни бала 1,02 грн, страхова доплата становитиме 1 902 грн, а пенсія (без накопичень) — 3 750 грн.

Зазначимо, на порталі "На пенсії" попередили про загрози запровадження накопичувальної системи виплати пенсій. Загроза полягає в тому, що гроші громадян будуть збиратись на рахунках, до них застосовуватимуть певні фінансові інструменти для збереження, і можуть з'явитись чиновники або підприємці, які цими коштами зловживатимуть.

Нагадуємо, у листопаді Фокус писав про громадян, які отримають більші пенсійні виплати в грудні.