Перегляд пенсій у 2024 році: кому з українців зменшать виплати

Індексація пенсій у 2024 році відбудеться за новим механізмом, завдяки якому виплати збільшаться у більшості пенсіонерів. Однак для деяких громадян проведення реформи означає зниження розміру пенсії.

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Нова бальна система для нарахування пенсій, яка має запрацювати в Україні вже 2024 року, передбачає, що виплати для деяких громадян знизяться. Йдеться про колишніх чиновників, розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

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За її словами, виплати наступного року збільшаться у тих українців, які отримують невеликі пенсії.

"Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію і отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою", — сказала вона.

Водночас Підласа зазначила, що 2024 року держава планує проіндексувати виплати для всіх категорій пенсіонерів.

"Пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога — це захищені статті видатків, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року", — наголосила Роксолана Підласа.

Бальна система індексації пенсій: що це таке

22 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що реформа передбачає, що внески до Пенсійного фонду будуть переведені в бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини і середньою зарплатою в Україні на той момент.

Так, якщо внески сплачувалися із зарплати, розмір якої є середнім по країні, — пенсіонер отримає 10 балів, вище середнього 12, менше — 8. Ці бали щорічно перераховуватимуться назад у пенсію, з урахуванням актуальної середньої зарплати.

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Нагадаємо, виплати пенсіонерам можуть призупинити, якщо вони понад півроку не користувалися банківським рахунком. Щоб уникнути такої ситуації, достатньо хоча б раз на шість місяців проводити транзакцію пенсійною карткою. Також Фокус розповідав, що в українців є можливість збільшити розмір пенсійних виплат. Деякі надбавки нараховуються автоматично, але за іншими потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду України.