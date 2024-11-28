Пенсія в Україні: у кого з українців зростуть виплати в грудні

Надбавка надається пенсіонерам за певних умов.

Деякі українці можуть претендувати на спеціальну надбавку за віком, що дає змогу збільшити розмір пенсії на суму від 300 гривень. Про це повідомляє ПФУ.

Надбавка призначається пенсіонерам за дотримання низки умов. Зокрема, вона доступна тим, хто старше 70 років. Серед інших важливих вимог для отримання виплати можна виділити:

пенсійна виплата особи не перевищує 10 340,35 гривні;

пенсіонер отримує пенсію за віком.

"Доплату починають нараховувати з дня досягнення цього віку. Нарахування доплати починається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тож за перший місяць її буде виплачено не повністю, а пропорційно даній кількості днів", — ідеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Який розмір цієї надбавки зараз:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку в розмірі 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2024 року частині українських пенсіонерів збільшать пенсійні виплати, в середньому менш ніж на півтисячі гривень. Надбавку до пенсії за віком у грудні отримають ті пенсіонери, яким у листопаді виповнилося 70, 75 і 80 років.