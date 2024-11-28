Пенсия в Украине: у кого из украинцев вырастут выплаты в декабре

Надбавка предоставляется пенсионерам при определенных условиях.

Некоторые украинцы могут претендовать на специальную надбавку по возрасту, что позволяет увеличить размер пенсии на сумму от 300 гривен. Об этом сообщает ПФУ.

Надбавка назначается пенсионерам при соблюдении ряда условий. В частности, она доступна тем, кто старше 70 лет. Среди других важных требований для получения выплаты можно выделить:

пенсионная выплата лица не превышает 10 340,35 гривны;

пенсионер получает пенсию по возрасту.

"Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не от начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально данному количеству дней", – говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Какой размер этой надбавки сейчас:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку в размере 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Напомним, что с 1 декабря 2024 года части украинских пенсионеров увеличат пенсионные выплаты, в среднем менее чем на полтысячи гривен. Прибавку к пенсии по возрасту в декабре получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет.