Некоторые пенсионеры в Украине могут получить выплаты за полгода вперед: кто попадает в этот список

Статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрена выплата пенсии за 6 месяцев вперед пенсионерам, которые решили выехать за границу.

Некоторые украинские пенсионеры могут за полгода вперед получить назначенные им пенсионные выплаты. Речь идет о тех гражданах, которые решили сменить место жительства. Об этом пишет издание "На пенсии".

Так, статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрена выплата пенсии за 6 месяцев вперед пенсионерам, которые решили выехать за границу, чтобы там постоянно проживать.

Они могут получить такие выплаты перед отъездом.

Для этого такому пенсионеру необходимо написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Документы, которые нужны для оформления пенсии за полгода

паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Там должна быть соответствующая запись о выезде на постоянное место жительства. Или же пенсионер может предоставить паспортный документ иностранца, или документ, удостоверяющий личность без гражданства.

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Напомним, что с 1 декабря 2024 года части украинских пенсионеров увеличат пенсионные выплаты, в среднем менее чем на полтысячи гривен. Прибавку к пенсии по возрасту в декабре получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет.