Деякі пенсіонери в Україні можуть отримати виплати за пів року наперед: хто потрапляє до цього списку

Статтею 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено виплату пенсії за 6 місяців наперед пенсіонерам, які вирішили виїхати за кордон.

Деякі українські пенсіонери можуть за пів року наперед отримати призначені їм пенсійні виплати. Йдеться про тих громадян, які вирішили змінити місце проживання. Про це пише видання "На пенсії".

Так, статтею 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено виплату пенсії за 6 місяців наперед пенсіонерам, які вирішили виїхати за кордон, щоб там постійно проживати.

Вони можуть отримати такі виплати перед від’їздом.

Для цього такому пенсіонеру необхідно написати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Документи, які потрібні для оформлення пенсії за пів року

паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Там має бути відповідний запис про виїзд на постійне місце проживання. Або ж пенсіонер може надати паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства.

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2024 року частині українських пенсіонерів збільшать пенсійні виплати, в середньому менш ніж на пів тисячі гривень. Надбавку до пенсії за віком у грудні отримають ті пенсіонери, яким у листопаді виповнилося 70, 75 та 80 років.