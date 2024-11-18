Прокручування в банках та махінації: які небезпеки від накопичувальної пенсії (відео)

Коли в Україні запровадять другий рівень пенсійної реформи, то на рахунках громадян накопичуватимуться мільярди гривень, і це стане приводом для махінацій, вважають на пенсійному порталі. Зловмисники можуть отримати доступ до цих коштів і це небезпечно.

Українські політики у бюджеті на 2025 рік передбачили, що почне діяти другий рівень пенсійної реформи — накопичувальні пенсійні рахунки. Згідно з одним з існуючих законопроєктів працівники й надалі будуть робити соціальні відрахування. Більша частина коштів ітиме у Пенсійний фонд, а 1-2-3% (у перший, другий, третій роки запровадження) ітимуть на особистій пенсійні рахунки. Громадянам може не сподобатись, що ця система обов'язкова і від неї не можливо відмовитись. Про недоліки та небезпеки накопичувальної пенсійної системи ідеться у відео, опублікованому на YouTube-каналі "На пенсії".

Пенсія в Україні — пояснення проблем накопичувальної системи див. з 2:54

Пенсія в Україні — які проблеми накопичувальної системи

На порталі перелічили низку проблем, з яким можуть зустрітись українці, якщо Верховна Рада та уряд приймуть необхідні законодавчі зміни для запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Які недоліки накопичувальної пенсійної системи:

накопичувальну систему можуть так і не запровадити, оскільки це питання відкладалось майже 25 років і далі може відкладатись; якщо все ж запровадять, то для нинішніх пенсіонерів і тих, хто вийде незабаром на пенсію, особливих змін не буде. Зміни стануться лише для молоді і "стосується далекого майбутнього"; якщо система запрацює, то немає гарантії, що позитивні наслідки все ж будуть. Зокрема, кошти на накопичувальних рахунках можуть знецінюватись внаслідок інфляції. Драгу загроза — махінації нечесних чиновників, які "побачать" мільярди гривень на рахунках і пробують використати їх в незаконних оборудках.

"Уявіть, що завтра із зарплат кожної працюючої людини почнуть відраховувати по кілька відсотків на місяць до цих фондів. На рахунках дуже швидко накопичаться десятки мільярдів гривень. І комусь важливо отримати доступ до цих рахунків, щоб розпоряджатися цими коштами, вирішувати, куди вкладати ці гроші, через які банки прокручувати. І не важливо, що там буде з цими накопиченнями, коли вам доведеться йти на пенсію за кілька десятків років.Головне, що сьогодні хтось отримає доступ до цих грошей", — підсумовує спікер.

Які плюси накопичувальної системи

На відео також визнається низка позитивних рис накопичувальної системи:

кожен громадянин бачитиме, скільки ж грошей є на його пенсійному рахунку, і якщо матиме бажання, то зможе класти додаткові кошти;

гроші на персональних рахунках можуть передаватись у спадок;

накопичені кошти дозволено знімати з рахунків раніше — наприклад, якщо потрібно зробити дороговартісну операцію.

Чинна пенсійна система — три рівні

Автор відео пояснив суть чинної пенсійної системи, яку почали впроваджувати ще з 2003 року. Пенсійна система в Україні складається з трьох рівнів. Перший рівень — солідарна система, коли соціальні страхові відрахування працюючих українців ідуть на виплати нинішнім пенсіонерам. Третій рівень — добровільні пенсійні накопичення, коли громадяни самостійно відкладають кошти на спеціальних пенсійних рахунках. Другий рівень, проблемам якого присвячене відео — пенсійна накопичувальна система. Суть цієї ідеї полягає в тому, що частина соціальних відрахувань іде, як і раніше в солідарну систему на рахунки Пенсійного фонду. Інші частина — на персональний рахунок майбутнього пенсіонера.

На сьогодні другий рівень ще не працює, нагадали на порталі. У Верховній Раді та в уряді досі "пиляться" мінімум два законопроєкти, присвячені цьому питанню. Ідеться про проєкт №9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення" від 17 квітня 2023 року, ініційований нардепом Давидом Арахамією, або про проєкт "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", запропонований Мінсоцполітики.

Зазначимо, у жовтні Фокус писав про основні пропозиції законопроєкту Мінсоцполітики. Згідно з ідеєю урядовців, Єдиний соціальний внесок, з якого робить виплати Пенсійний фонд, у 2025 році зменшиться з 22% до 17%, наступного року — до 16%, ще через рік — до 15%. Натомість з'явиться новий вид відрахувань, про який розповіли на порталі "На пенсії".

Нагадуємо, 14 листопада видання "Обоз" розповіло про категорії громадян, які отримують найвищі пенсії.