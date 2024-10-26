В Україні хочуть запровадити обов'язкову накопичувальну систему пенсій: як це працюватиме

Мінсоцполітики України розробило проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Він стосуватиметься введення обов'язкових платежів до державних та приватних пенсійних фондів для працівників, так і для власників підприємств.

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Міністерство соціальної політики України пропонує створити систему обов'язкових платежів, які будуть направлятися до державних чи приватних пенсійних фондів. Про це йдеться в оприлюдненому проєкті закону від профільного відомства.

Згідно з текстом пропозиції, тепер громадяни України будуть менше сплачувати Єдиний соціальний внесок. Після схвалення відповідної системи, процент відрахувань буде зменшено з 22% до 17% від доходів, до 16% — вже протягом другого року, і до 15% — на третій рік роботи.

В новому проєкті йдеться, що роботодавці тепер повинні робити обов'язкові накопичувальні внески. Починають з 1% від зарплати у перший рік, 2% — на другий, 3% — на третій, а на четвертий рік буде спрямована частина ЄСВ як накопичувальна виплата.

Також у законопроєкті авторства Мінсоцполітики передбачається зобов'язання для самозайнятих осіб сплачувати відповідні внести протягом трьох років, починаючи з 1% від суми доходів. В наступні два роки цей показник складати 2% та 3% відповідно.

Згідно з нормами, якщо фізична чи юридична особа не сплачує відповідні внески, то на неї буде накладена санкція у вигляді штрафу на суму в розмірі 20% від суми боргу на момент ухвалення рішення про стягнення. Усі виплати до пенсійних виплат не підлягатимуть оподаткуванню.

Нагадаємо, Фокус писав про те, чи можуть українці, які ніколи не працювали, отримувати пенсію. Люди, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію зараз, можуть почекати до віку, коли їхній стаж буде достатнім.

Також ми повідомляли, що деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років. Якщо людині не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, вона має можливість його докупити.