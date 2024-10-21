Деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років: у чому причина

Якщо людині не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, вона має можливість його докупити.

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У 2024 році, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати мінімум 31 рік страхового стажу. Ці вимоги збільшуватимуться до 2028 року. Якщо стажу недостатньо, його можна буде докупити або отримати допомогу замість пенсії. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

У 2024 році в Україні вихід на пенсію можливий при досягненні 60 років, але це також залежить від наявності необхідного страхового стажу.

Цього року мінімальний стаж для виходу на пенсію в 60 років становить 31 рік і збільшуватиметься до 2028 року. Ці зміни спрямовані на поступове поліпшення пенсійного забезпечення та оптимізацію системи соціального страхування.

Для того щоб вийти на пенсію в 60 років у 2024 році, необхідно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Якщо ж у людини цього стажу недостатньо, вона може отримати пенсію пізніше — у 63 або 65 років, залежно від тривалості стажу. У 63 роки можливе оформлення пенсії за наявності щонайменше 21 року стажу, а в 65 років — за стажу від 15 до 21 року.

Якщо до 65 років у людини немає навіть 15 років страхового стажу, пенсія не нараховуватиметься. У такому разі їй призначається спеціальна грошова допомога, розмір якої залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей мінімум становить 2 920 гривень.

Щороку до 2028 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію збільшуватиметься на один рік. Наприклад, у 2025 році для виходу на пенсію в 60 років буде потрібно 32 роки стажу, а у 2028 році — 35 років. Це означає, що майбутнім пенсіонерам варто готуватися до необхідності мати більший стаж для отримання пенсії.

Якщо у людини недостатньо страхового стажу для виходу на пенсію, вона може його докупити. Це можливо через Пенсійний фонд України, уклавши договір про добровільну участь у системі соціального страхування. Існують два типи договорів: на тривалий термін із регулярними внесками або одноразова купівля стажу:

довгостроковий договір укладається на період від одного до п'яти років, оплати здійснюються щомісяця, а вартість внеску становить 22% від мінімальної заробітної плати. У січні 2024 року це 1562 грн. на місяць стажу, а з квітня вартість зросте до 1760 грн. через підвищення мінімальної заробітної плати до 8000 грн;

одноразова купівля стажу дає змогу одразу докупити місяці або роки, яких бракує, і вийти на пенсію без очікування. Однак цей варіант коштує дорожче — 44% мінімальної заробітної плати за місяць стажу. У січні-квітні 2024 року це 3124 грн на місяць, а після підвищення мінімалки — 3520 грн.

Нагадаємо, що в Україні громадянам, які отримують пенсію й одночасно працюють, розраховують виплати за дещо іншими правилами, ніж іншим.