Некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет: в чем причина

Если человеку не хватает страхового стажа для ухода на пенсию, он имеет возможность его докупить.

Related video

В 2024 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь минимум 31 год страхового стажа. Эти требования будут увеличиваться до 2028 года. Если стажа недостаточно, его можно будет докупить или получить пособие вместо пенсии. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В 2024 году в Украине выход на пенсию возможен при достижении 60 лет, но это также зависит от наличия необходимого страхового стажа.

В этом году минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет составляет 31 год и будет увеличиваться до 2028 года. Эти изменения направлены на постепенное улучшение пенсионного обеспечения и оптимизацию системы социального страхования.

Для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2024 году, необходимо иметь как минимум 31 год страхового стажа. Если же у человека этого стажа недостаточно, он может получить пенсию позже – в 63 или 65 лет, в зависимости от продолжительности стажа. В 63 года возможно оформление пенсии при наличии не менее 21 года стажа, а в 65 лет – при стаже от 15 до 21 года.

Если к 65 годам у человека нет даже 15 лет страхового стажа, пенсия не будет начисляться. В таком случае ему назначается специальная денежная помощь, размер которой зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2024 году этот минимум составляет 2 920 гривен.

Каждый год до 2028 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию будет увеличиваться на один год. Например, в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 32 года стажа, а в 2028 году — 35 лет. Это означает, что будущим пенсионерам стоит готовиться к необходимости иметь больший стаж для получения пенсии.

Если у человека недостаточно страхового стажа для выхода на пенсию, он может его докупить. Это возможно через Пенсионный фонд Украины, заключив договор о добровольном участии в системе социального страхования. Существуют два типа договоров: на длительный срок с регулярными взносами или однократная покупка стажа:

долгосрочный договор заключается на период от одного до пяти лет, оплаты производятся ежемесячно, а стоимость взноса составляет 22% от минимальной заработной платы. В январе 2024 года это 1562 грн. в месяц стажа, а с апреля стоимость вырастет до 1760 грн. из-за повышения минимальной заработной платы до 8000 грн;

одноразовая покупка стажа позволяет сразу докупить недостающие месяцы или годы и выйти на пенсию без ожидания. Однако этот вариант стоит дороже – 44% минимальной заработной платы за месяц стажа. В январе-апреле 2024 года это 3124 грн в месяц, а после повышения минималки — 3520 грн.

Напомним, что в Украине гражданам, которые получают пенсию и одновременно работают, рассчитывают выплаты по несколько иным правилам, чем другим.