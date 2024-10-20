Украинцы за границей могут оформить или возобновить выплату пенсий: как это сделать

Дистанционно оформить пенсионные выплаты можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины.

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Украинцы, которые выехали за границу и получили временную защиту, могут дистанционно оформить или возобновить выплату пенсий. Это касается и тех, кому выплата пенсий была приостановлена во время военного положения. Об этом сообщают в Минреинтеграции.

Граждане, достигшие пенсионного возраста, могут впервые оформить пенсию.

Чтобы дистанционно оформить или восстановить пенсию за рубежом через портал Пенсионного фонда Украины, нужно выполнить следующие шаги:

Оформите электронную подпись (КЭП) – это необходимо для доступа ко всем функциям электронного кабинета. Войдите в личный кабинет на портале ПФУ с помощью своей квалифицированной электронной подписи. В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии" и выберите соответствующий вид пенсии (например, пенсия по возрасту). Заполните анкету с необходимой информацией. Добавьте скан-копии всех необходимых документов (паспорт, идентификационный код, документ о временной защите и т.д.). Проверьте правильность внесенных данных и подпишите заявление с помощью КЭП. Отправьте заявление в ПФУ в электронном виде.

Информация об обработке заявления и соответствующее решение будет отображаться в вашем личном кабинете на портале ПФУ.

Чтобы отправить документы для оформления или восстановления пенсии по почте, следует выполнить следующие шаги:

получите документы, подтверждающие временную защиту и регистрацию за рубежом от компетентных органов страны вашего пребывания; переведите и легализуйте копии документов. Это можно сделать через ближайшее Консульство Украины; напишите заявление на получение или восстановление пенсии, прикрепив к нему переведенные и легализованные документы; отправьте заявление вместе с документами по почте в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Напомним, что в Украине гражданам, которые получают пенсию и одновременно работают, рассчитывают выплаты по несколько иным правилам, чем другим.