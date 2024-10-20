Українці за кордоном можуть оформити або відновити виплату пенсій: як це зробити

Дистанційно оформити пенсійні виплати можна онлайн через портал Пенсійного фонду України.

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Українці, які виїхали за кордон і отримали тимчасовий захист, можуть дистанційно оформити або відновити виплату пенсій. Це стосується і тих, кому виплату пенсій було призупинено під час воєнного стану. Про це повідомляють у Мінреінтеграції.

Громадяни, які досягли пенсійного віку, можуть уперше оформити пенсію.

Щоб дистанційно оформити або відновити пенсію за кордоном через портал Пенсійного фонду України, потрібно виконати такі кроки:

Оформіть електронний підпис (КЕП) — це необхідно для доступу до всіх функцій електронного кабінету. Увійдіть в особистий кабінет на порталі ПФУ за допомогою свого кваліфікованого електронного підпису. У розділі "Про пенсійне забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії" та оберіть відповідний вид пенсії (наприклад, пенсія за віком). Заповніть анкету з необхідною інформацією. Додайте скан-копії всіх необхідних документів (паспорт, ідентифікаційний код, документ про тимчасовий захист тощо). Перевірте правильність внесених даних і підпишіть заяву за допомогою КЕП. Надішліть заяву до ПФУ в електронному вигляді.

Інформація про опрацювання заяви та відповідне рішення відображатиметься у вашому особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Щоб надіслати документи для оформлення або відновлення пенсії поштою, слід виконати такі кроки:

отримайте документи, що підтверджують тимчасовий захист і реєстрацію за кордоном від компетентних органів країни вашого перебування; перекладіть і легалізуйте копії документів. Це можна зробити через найближче Консульство України; напишіть заяву на отримання або відновлення пенсії, прикріпивши до неї перекладені та легалізовані документи; надішліть заяву разом із документами поштою до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Нагадаємо, що в Україні громадянам, які отримують пенсію й одночасно працюють, розраховують виплати за дещо іншими правилами, ніж іншим.