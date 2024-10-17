Некоторым украинцам повысили пенсии на 6 тысяч: кому будут платить больше

Средний размер пенсионных выплат в Украине вырос более чем на 466 гривен. Теперь средняя пенсия составляет 5851,86 грн.

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Средний размер пенсии в Украине вырос на 466,61 гривны. Самые высокие пенсии — более 106 тыс. грн — получают судьи. Об этом заявили в Пенсионном фонде.

В то же время с начала года количество пенсионеров уменьшилось на 173 944 человека и теперь составляет 10 342 593 человека.

Большинство украинских пенсионеров, а именно 25,8% получают до 3000 гривен пенсии в месяц. Средний размер пенсионных выплат этой категории — 2761,66 гривны.

От 5001 до 10 000 гривен получают 2 644 649 человек (25,6%). Средний размер пенсии этой категории получателей — 6860,6 гривны.

От 4001 до 5000 гривен получают 1 922 339 человек (18,6%). В среднем им выплачивают 4414,3 гривны.

От 3001 до 4000 гривен получают 1 795 235 человек (17,3%). Средний размер пенсионных выплат этой категории составляет 3544,92 гривны.

Более 10 000 гривен пенсии в Украине получают 1 313 274 человека (12,7%). Средний размер пенсии этой категории пенсионеров — 15 354,09 гривны. Менее 4 тыс. грн пенсии получают около 4,4 млн человек.

Самые высокие пенсии в Украине — более 106 тыс. грн — получают судьи. С начала года она выросла с 99 837 до 106 057 грн — на 6,2 тыс. грн.

Напомним, что в Украине гражданам, которые получают пенсию и одновременно работают, рассчитывают выплаты по несколько иным правилам, чем другим.