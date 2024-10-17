Деяким українцям підвищили пенсії на 6 тисяч: кому платитимуть більше

Середній розмір пенсійних виплат в Україні зріс на понад 466 гривень. Тепер середня пенсія становить 5851,86 грн.

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Середній розмір пенсії в Україні зріс на 466,61 гривні. Найвищі пенсії – більше 106 тис. грн – отримують судді. Про це заявили в Пенсійному фонді.

Водночас від початку року кількість пенсіонерів зменшилася на 173 944 особи і тепер становить 10 342 593 особи.

Більшість українських пенсіонерів, а саме 25,8% отримують до 3000 гривень пенсії на місяць. Середній розмір пенсійних виплат цієї категорії – 2761,66 гривні.

Від 5001 до 10 000 гривень отримують 2 644 649 осіб (25,6%). Середній розмір пенсії цієї категорії отримувачів – 6860,6 гривні.

Від 4001 до 5000 гривень отримують 1 922 339 осіб (18,6%). У середньому їм виплачують 4414,3 гривні.

Від 3001 до 4000 гривень отримують 1 795 235 осіб (17,3%). Середній розмір пенсійних виплат цієї категорії складає 3544,92 гривні.

Понад 10 000 гривень пенсії в Україні отримують 1 313 274 особи (12,7%). Середній розмір пенсії цієї категорії пенсіонерів – 15 354,09 гривні. Менше 4 тис. грн пенсії отримують близько 4,4 млн осіб.

Найвищі пенсії в Україні – більше 106 тис. грн – отримують судді. З початку року вона зросла з 99 837 до 106 057 грн — на 6,2 тис. грн.

Нагадаємо, що в Україні громадянам, які отримують пенсію та одночасно працюють, розраховують виплати за дещо іншими правилами, ніж іншим.