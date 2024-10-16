Мають 10 днів: у якому випадку працюючі українці повинні повернути пенсії

Громадянам, які отримують пенсію та одночасно працюють, розраховують виплати за дещо іншими правилами, ніж іншим, пояснили у Пенсійному фонді. Крім того, їм перераховують пенсії на основі даних про оновлений стаж та розмір зарплати.

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Пенсіонери, які продовжують працювати або є фізичними особами-підприємцями, повинні повідомити державу про свій статус. Якщо вони цього не зроблять протягом 10 днів, то, ймовірно, доведеться повертати зайві пенсійні виплати. Про особливості нарахування пенсії розповіли на порталі Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні — деталі нарахування

На порталі пояснили деталі п. 2 ст. 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У статті ідеться про права та обов'язки громадян, які претендують на отримання пенсії відповідно до страхового стажу. Серед іншого вказано, що працюючі пенсіонери зобов'язані повідомити про працевлаштування протягом 10 днів після зміни свого статусу. Якщо вони цього не зроблять, то їх примусять повернути незаконно нараховані кошти, попередили у Пенсійному фонді.

Пенсії в Україні - фрагмент статті 16 закону про пенсії Фото: Скриншот

Що важливо знати пенсіонерам:

громадяни пенсійного віку, які звільнились або працевлаштувались, повинні обов'язково повідомити про це ПФУ;

якщо громадянин зареєстрований як ФОП, йому нараховують пенсію як працюючому пенсіонеру. При цьому не важливо, чи він отримує дохід від своєї діяльності, наголосили у фонді;

про зміну статусу слід повідомити ПФУ протягом 10 днів.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміну статусу:

з'явитись у регіональне відділення фонду та написати відповідну заяву. До заяви додати підтверджуючі документи (наказ при прийняття на роботу або звільнення, трудову книжку, цивільно-правовий договір тощо);

заяву можна подати через портал електронних послуг ПФУ.

Якщо громадянин не може особисто написати заяву, йому можуть допомогти працівники регіонального відділення, пояснюється на порталі фонду.

Раніше Фокус розповідав про особливості нарахування пенсії для працюючих пенсіонерів. Зокрема, розрахунок виплат для громадян цієї категорії проводиться за дещо іншими правилами, ніж для непрацюючих. Для непрацюючих виплати "прив'язані" до мінімального прожиткового мінімуму і перераховуються раз на рік. Для працюючих такий перерахунок проводять на основі раніше нарахованої пенсії, зарплати за місцем роботи, нового розміру пенсійного стажу (якщо відпрацьовано понад 24 місяці або якщо з моменту перерахунку пройшло понад два роки).

Нагадуємо, 15 жовтня Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області перелічило вісім випадків, за яких можуть припинити виплату пенсії. Крім того, у відомстві назвали категорії українців, які мають право на підвищену пенсію у розмірі мінімуму 8 тис. грн.