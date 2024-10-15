В Україні можуть припинити виплати пенсії: які причини та як відновити

Українців можуть позбавити пенсій, проте виплати можна відновити, звернувшись до Пенсійного фонду.

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В Україні триває повномасштабна війна. Однак навіть незважаючи на складну економічну ситуацію в країні українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Однак деякі українці можуть втратити виплати через низку причин. Підстави для цього можуть бути такі:

пенсію призначено за документами, що містять недостовірні відомості;

виїзд на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

заява пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

смерть пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

надання пенсіонеру статусу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин;

неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;

непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

в інших випадках, передбачених законом (невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, що дає право на таку пенсію, закінчення строку навчання дітей, які одержують пенсію в разі втрати годувальника).

Пенсіонер може відновити виплати

Виплата пенсії поновлюється за рішенням місцевого органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після встановлення необхідних обставин та умов для її поновлення. Щоб відновити виплати, пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України, надавши документи, що підтверджують його особу, а також відповідну заяву.

Водночас, для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, передбачено можливість надсилання заяви на відновлення пенсії та необхідних документів поштою.

Якщо буде виявлено недостовірні дані в документах і відомостях, на підставі яких було призначено та/або провадиться виплата пенсії, розмір і підстави для її виплати переглядаються з виключенням цих даних.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначили, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.