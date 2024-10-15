В Украине могут прекратить выплаты пенсии: какие причины и как возобновить
Украинцев могут лишить пенсий, однако выплаты можно восстановить, обратившись в Пенсионный фонд.
В Украине продолжается полномасштабная война. Однако даже несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Однако некоторые украинцы могут потерять выплаты по ряду причин. Основания для этого могут быть такие:
- пенсия назначена по документам, содержащих недостоверные сведения;
- выезд на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;
- заявление пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
- смерть пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим в установленном законом порядке;
- предоставление пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;
- неполучение назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;
- непрохождение физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;
- в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на такую пенсию, истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).
Пенсионер может восстановить выплаты
Выплата пенсии возобновляется по решению местного органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после установления необходимых обстоятельств и условий для ее возобновления. Чтобы возобновить выплаты, пенсионер должен лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, предоставив документы, подтверждающие его личность, а также соответствующее заявление.
В то же время, для граждан, которые проживают за границей, в период действия военного положения в Украине и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, предусмотрена возможность отправки заявления на возобновление пенсии и необходимых документов по почте.
Если будут выявлены недостоверные данные в документах и сведениях, на основании которых была назначена и/или производится выплата пенсии, размер и основания для ее выплаты пересматриваются с исключением этих данных.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.
Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.