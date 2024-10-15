Какую пенсию получит украинец со средней зарплатой: известна цифра

Средняя пенсия в Украине выросла за последние три месяца примерно на 73 грн.

Related video

В результате реформы 2017 года в Украине будущие пенсии были снижены почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн) и полным трудовым стажем может рассчитывать на пенсию всего в 4,7 тыс. грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В Украине за каждый отработанный год начисляется всего 1% от расчетного заработка. Однако расчетный заработок существенно ниже реального, поскольку он определяется не по последнему году, а по среднему за три года. Это означает, что учитывается период, когда, например, средние зарплаты были значительно ниже.

В результате, у человека со средней зарплатой пенсия составляет 4 745 грн. Если его зарплата составляет примерно 18,8 тыс. грн при 35 годах стажа, то он также получит пенсию в размере 4 745 грн. Это всего лишь 25,2% от последней зарплаты, в то время как считается, что достаточным уровнем является около 40%.

Средняя пенсия в Украине увеличилась за последние три месяца примерно на 73 грн и составляет 5 816 грн. В январе 2024 года этот показатель был равен 5 385 грн. Если рассматривать изменения за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3 991 до 5 816 грн. Это означает увеличение на 45,7%, в то время как общий уровень инфляции за этот период составил 35,5%.

Таким образом, рост средней пенсии должен компенсировать увеличение цен на товары и услуги.

Тем не менее, минимальная пенсия с января 2022 года увеличилась с 1 934 до 2 361 грн, что составляет всего 22%. Это означает, что индексация минимальной пенсии не смогла полностью компенсировать инфляцию. В результате, люди, получающие минимальную выплату, понесли наибольшие потери.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.