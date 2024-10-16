Имеют 10 дней: в каком случае работающие украинцы должны вернуть пенсии

Гражданам, которые получают пенсию и одновременно работают, рассчитывают выплаты по несколько иным правилам, чем другим, объяснили в Пенсионном фонде. Кроме того, им пересчитывают пенсию на основе данных об обновленном стаже и размере зарплаты.

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Пенсионеры, которые продолжают работать или являются физическими лицами-предпринимателями, должны уведомить государство о своем статусе. Если они этого не сделают в течение 10 дней, то, вероятно, придется возвращать лишние пенсионные выплаты. Об особенностях начисления пенсии рассказали на портале Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине — детали начисления

На портале объяснили детали п. 2 ст. 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В статье говорится о правах и обязанностях граждан, претендующих на получение пенсии в соответствии со страховым стажем. Среди прочего указано, что работающие пенсионеры обязаны сообщить о трудоустройстве в течение 10 дней после изменения своего статуса. Если они этого не сделают, то их заставят вернуть незаконно начисленные средства, предупредили в Пенсионном фонде.

Пенсии в Украине — фрагмент статьи 16 закона о пенсиях Фото: Скриншот

Что важно знать пенсионерам:

граждане пенсионного возраста, которые уволились или трудоустроились, должны обязательно сообщить об этом ПФУ;

если гражданин зарегистрирован как ФЛП, ему начисляют пенсию как работающему пенсионеру. При этом не важно, получает ли он доход от своей деятельности, отметили в фонде;

об изменении статуса следует сообщить ПФУ в течение 10 дней.

Как уведомить Пенсионный фонд о смене статуса:

явиться в региональное отделение фонда и написать соответствующее заявление. К заявлению приложить подтверждающие документы (приказ при приеме на работу или увольнении, трудовую книжку, гражданско-правовой договор и т.д.);

заявление можно подать через портал электронных услуг ПФУ.

Если гражданин не может лично написать заявление, ему могут помочь работники регионального отделения, объясняется на портале фонда.

Ранее Фокус рассказывал об особенностях начисления пенсии для работающих пенсионеров. В частности, расчет выплат для граждан этой категории производится по несколько иным правилам, чем для неработающих. Для неработающих выплаты "привязаны" к минимальному прожиточному минимуму и пересчитываются раз в год. Для работающих такой перерасчет проводят на основе ранее начисленной пенсии, зарплаты по месту работы, нового размера пенсионного стажа (если отработано более 24 месяцев или если с момента перерасчета прошло более двух лет).

Напоминаем, 15 октября Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области перечислило восемь случаев, при которых могут прекратить выплату пенсии. Кроме того, в ведомстве назвали категории украинцев, которые имеют право на повышенную пенсию в размере минимума 8 тыс. грн.