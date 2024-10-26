Чи можуть українці, які ніколи не працювали, отримувати пенсію: пояснення

Люди, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію зараз, можуть почекати до віку, коли їхній стаж буде достатнім.

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Українці, які не мають достатнього трудового стажу для отримання пенсії за віком або зовсім не працювали, все ж можуть розраховувати на допомогу від держави. Таким громадянам надається соціальна пенсія без трудового стажу, за умови досягнення певного віку і виконання низки вимог. Про це йдеться в матеріалі видання "Уніан".

Люди, яким наразі не вистачає стажу для виходу на пенсію, можуть дочекатися віку, коли їхній стаж стане достатнім. Нагадаємо, яка мінімальна кількість стажу необхідна для виходу на пенсію:

у 60 років — 31 рік стажу;

у 63 роки — 21 рік;

у 65 років — 15 років.

Якщо людина ніколи не працювала, їй призначається соціальна допомога для пенсіонерів без трудового стажу. Отримати її можна тільки після досягнення 65 років. Сума виплат відповідає прожитковому мінімуму, який у 2024 році становить 2361 гривню.

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до найближчого органу соціального захисту. При цьому потрібно мати при собі паспорт, довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду та декларацію про доходи, складену на основі довідок від кожного члена сім'ї.

При цьому людині можуть відмовити в призначенні соціальної пенсії. Підстави для відмови можуть бути такими:

особа працює, отримує пенсію, здає в оренду квартиру або має інші джерела доходу;

хтось із членів сім'ї за останні 6 місяців придбав товар або послугу вартістю понад 50 000 гривень;

у власності особи або її членів сім'ї є друге житло або більше однієї машини.

Також соціальну допомогу не призначать, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні 6 місяців перевищує 2361 гривню.

Нагадаємо, що в Україні громадянам, які отримують пенсію й одночасно працюють, розраховують виплати за дещо іншими правилами, ніж іншим.