Могут ли украинцы, которые никогда не работали, получать пенсию: объяснение

Люди, которым не хватает стажа для выхода на пенсию сейчас, могут подождать до возраста, когда их стаж будет достаточным.

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Украинцы, не имеющие достаточного трудового стажа для получения пенсии по возрасту или вовсе не работавшие, все же могут рассчитывать на помощь от государства. Таким гражданам предоставляется социальная пенсия без трудового стажа, при условии достижения определенного возраста и выполнения ряда требований. Об этом говорится в материале издания "Униан".

Люди, которым на данный момент не хватает стажа для выхода на пенсию, могут дождаться возраста, когда их стаж станет достаточным. Напомним, какое минимальное количество стажа необходимо для выхода на пенсию:

в 60 лет — 31 год стажа;

в 63 года — 21 год;

в 65 лет — 15 лет.

Если человек никогда не работал, ему назначается социальная помощь для пенсионеров без трудового стажа. Получить ее можно только после достижения 65 лет. Сумма выплат соответствует прожиточному минимуму, который в 2024 году составляет 2361 гривну.

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в ближайший орган социальной защиты. При этом нужно иметь при себе паспорт, справку о страховом стаже из Пенсионного фонда и декларацию о доходах, составленную на основе справок от каждого члена семьи.

При этом человеку могут отказать в назначении социальной пенсии. Основания для отказа могут быть следующими:

лицо работает, получает пенсию, сдает в аренду квартиру или имеет другие источники дохода;

кто-то из членов семьи за последние 6 месяцев приобрел товар или услугу стоимостью более 50 000 гривен;

в собственности лица или его членов семьи есть второе жилье или более одной машины.

Также социальную помощь не назначат, если среднемесячный совокупный доход семьи за последние 6 месяцев превышает 2361 гривню.

Напомним, что в Украине гражданам, которые получают пенсию и одновременно работают, рассчитывают выплаты по несколько иным правилам, чем другим.