В Украине хотят ввести обязательную накопительную систему пенсий: как это будет работать

Минсоцполитики Украины разработало проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Он будет касаться введения обязательных платежей в государственные и частные пенсионные фонды как для работников, так и для владельцев предприятий.

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Министерство социальной политики Украины предлагает создать систему обязательных платежей, которые будут направляться в государственные или частные пенсионные фонды. Об этом говорится в обнародованном проекте закона от профильного ведомства.

Согласно тексту предложения, теперь граждане Украины будут меньше платить Единый социальный взнос. После одобрения соответствующей системы, процент отчислений будет уменьшен с 22% до 17% от доходов, до 16% — уже в течение второго года, и до 15% — на третий год работы.

В новом проекте говорится, что работодатели теперь должны делать обязательные накопительные взносы. Начинают с 1% от зарплаты в первый год, 2% — на второй, 3% — на третий, а на четвертый год будет направлена часть ЕСВ как накопительная выплата.

Также в законопроекте авторства Минсоцполитики предусматривается обязательство для самозанятых лиц платить соответствующие внести в течение трех лет, начиная с 1% от суммы доходов. В последующие два года этот показатель будет составлять 2% и 3% соответственно.

Согласно нормам, если физическое или юридическое лицо не платит соответствующие взносы, то на него будет наложена санкция в виде штрафа на сумму в размере 20% от суммы долга на момент принятия решения о взыскании. Все выплаты до пенсионных выплат не будут подлежать налогообложению.

Напомним, Фокус писал о том, могут ли украинцы, которые никогда не работали, получать пенсию. Люди, которым не хватает стажа для выхода на пенсию сейчас, могут подождать до возраста, когда их стаж будет достаточным.

Также мы сообщали, что некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Если человеку не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, он имеет возможность его докупить.