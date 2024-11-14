Підвищують через суди: названо розмір найбільшої пенсії в Україні

В Україні пенсію в понад 50 тисяч гривень отримують 4,9 тисячі осіб. А найбільша пенсія в країні становить 390,1 тисячі гривень на місяць.

Хоча в Україні діє обмеження і розмір призначеної пенсії не може бути вищим за 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних, що становить 23,6 тисячі гривень, десятки тисяч пенсіонерів обійшли це обмеження. Вони звернулись до суду і зобов'язали Пенсійний фонд провести перерахунок. Про це пише OBOZ.UA.

В окремих випадках перерахунок провели заднім числом. Зрештою, Пенсійний фонд зобов'язали доплатити мільйони гривень.

В Мінсоцполітики розповіли, що, за оперативними даними станом на 01.11.2024, чисельність пенсіонерів, пенсію яким призначено у розмірі, що перевищує 23 610 гривень, становить 24,6 тис. осіб. Пенсію в понад 50 000 гривень отримують 4,9 тисячі осіб.

"Йдеться про суддів, прокурорів, військових, чорнобильців і інші "спеціальні" пенсії. Щомісячно на їхні виплати витрачають 9,9 млрд грн (очікувані витрати за 2024-й — 119,3 млрд грн)", — з'ясували журналісти.

Найбільша пенсія в Україні становить 390 184 гривні. Для порівняння, загалом в Україні пенсії отримують 10 342 593 особи. Щомісяця на них витрачають 60,5 млрд грн (дані за жовтень 2024-го).

Якщо розділити загальну суму на кількість пенсіонерів, вийде, що в Україні середня пенсія становить 5 851 грн. Однак, насправді "звичайних" пенсіонерів лише 7 млн 533 тисяч осіб. Це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок за загальними правилами. На них щомісячно витрачають 42,4 млрд грн. І середня пенсія "звичайного" пенсіонера становить 5 635 грн.

Майже завжди пенсії підвищують через суди. На запит журналістів перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак розповіла, що загалом підвищення розміру пенсій призначено за понад 672 тисяч рішеннями судів. За цими рішеннями, починаючи з 2019 року, 96 млрд грн вже виплачено,76 млрд грн — ще додатковий борг, який Пенсійний фонд України має сплатити.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як українці отримуватимуть пенсії у 2025 році. В Україні вимоги до пенсійного стажу оновлюються щорічно, зазвичай ці зміни передбачають збільшення вимог.