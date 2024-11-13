Українці 2025 року виходитимуть на пенсію по-новому: що зміниться

Якщо людина до 65-річного віку не накопичила 15 років страхового стажу — пенсію вона не отримає.

В Україні вимоги до пенсійного стажу оновлюються щорічно, і зазвичай ці зміни передбачають збільшення вимог. Наприклад, у 2024 році для виходу на пенсію в 60 років потрібен 31 рік стажу, а у 2025 році цей поріг підвищиться до 32 років. У 2026 році мінімальний стаж збільшиться до 33 років, і ця планка продовжуватиме зростати до 2028 року, поки не досягне 35 років. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.ua".

Система пенсійного забезпечення в Україні має й інші особливості.

Наприклад, українці можуть вийти на пенсію не тільки в 63 роки. Для призначення пенсії в 63 роки буде потрібно на 10 років стажу менше, ніж для виходу на пенсію в 60 років. У 2024 році для цього потрібно буде 21 рік стажу, у 2025-му — 22 роки, і так далі до 25 років у 2028 році. Водночас мінімальний стаж для пенсії в 65 років становить 15 років, і ця вимога залишається незмінною.

Якщо до 65 років у людини немає 15 років стажу, вона не отримає пенсію. Натомість їй буде призначено спеціальну фінансову допомогу, яка дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян і середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні 6 місяців.

Виплата не може перевищувати розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, який у 2024 році становить 2361 грн. У зв'язку із заморожуванням соціальних стандартів у проєкті держбюджету на 2025 рік, ця сума залишиться незмінною.

Важливо зазначити, що мінімальний пенсійний вік для жінок і чоловіків в Україні дорівнює 60 рокам. Однак для жінок він збільшувався поетапно, і вони змогли почати виходити на пенсію в 60 років тільки з 2021 року. Крім того, жінки, які народилися з 30 вересня 1956 року по 31 березня 1961 року, мали право на пенсію у віці від 56 до 59,5 років залежно від року народження.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.