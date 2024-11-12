Соціальна допомога чи пенсія: який із варіантів вигідніший для українців

Якщо людина не має мінімальних 15 років стажу, вона не може розраховувати на стандартну пенсію, але має право на соціальну допомогу.

В Україні соціальна пенсія надається громадянам, які досягли 65 років, але не накопичили необхідного страхового стажу. У 2024 році її розмір становить 2361 грн на місяць і залежить від середнього доходу сім'ї заявника. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

В Україні мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію залежить від віку людини. Згідно із законодавством 2024 року, пенсійні виплати можуть бути призначені за дотримання таких умов:

у 60 років — за наявності не менше 31 року стажу;

у 63 роки — якщо є 21 рік стажу;

у 65 років — за наявності мінімум 15 років стажу.

Якщо людина не має мінімальних 15 років стажу, вона не може розраховувати на стандартну пенсію, але має право на соціальну пенсію. У разі нестачі стажу для призначення пенсії, доступні кілька рішень цієї проблеми:

очікування до досягнення віку, що дає змогу вийти на пенсію з меншим стажем: наприклад, замість виходу на пенсію в 60 років, можна вийти в 63 або 65 років, якщо буде відповідний стаж;

"докупка" стажу: українці можуть придбати відсутні роки стажу шляхом сплати внесків до Пенсійного фонду. Це дає змогу підвищити кількість страхового стажу й отримати нормальну пенсію;

отримання соціальної пенсії: якщо стаж все ж таки не було накопичено, можна подати заяву на отримання соціальної пенсії.

Соціальна пенсія надається громадянам, які досягли віку 65 років і не мають потрібного страхового стажу. Для отримання виплати необхідно звернутися до органу соціального захисту з необхідними документами. Виплата соціальної пенсії здійснюється за умови відсутності у людини інших джерел доходу або майна, яке могло б забезпечити її матеріально. Щоб подати заяву на соціальну пенсію, потрібно підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду;

декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців;

копію рішення суду про призначення опікуна (якщо особа недієздатна);

довідка про неотримання допомоги за місцем реєстрації (якщо заявник звертається не за місцем прописки).

Соціальна пенсія може не бути призначена за певних обставин:

якщо заявник працює або отримує інші види доходу (наприклад, здає квартиру в оренду);

члени сім'ї заявника за останні 6 місяців придбали товар або послугу вартістю понад 50 000 гривень;

у власності заявника або членів його сім'ї є додаткове житло або більше однієї машини;

середньомісячний сукупний дохід сім'ї перевищує розмір прожиткового мінімуму (2361 гривня у 2024 році).

У 2024 році розмір соціальної пенсії відповідає прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб і становить 2361 гривню на місяць. Однак сума пенсії може змінюватися залежно від середнього доходу сім'ї заявника. Якщо середньомісячний дохід сім'ї перевищує прожитковий мінімум, розмір допомоги може бути зменшений або не призначений зовсім. Перегляд соціальної пенсії проводиться кожні 6 місяців з урахуванням змін у доходах і майновому стані заявника, що сприяє справедливому підходу до виплат і запобіганню зловживанням.

Особливе правило діє для жінок, які виховують п'ятьох і більше дітей. Вони можуть вийти на пенсію достроково — у 50 років, якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу. До цього стажу включається час догляду за дітьми до трьох років, якщо мати отримувала відповідну допомогу. У разі, якщо діти не можуть оформити пенсію, багатодітний батько також має право на її отримання.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

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